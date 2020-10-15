Борский стрелок состоял на школьном учете за криминальные увлечения

Данил Монахов, подозреваемый в убийстве троих человек в поселке Большеорловский Нижегородской области, состоял на внутришкольном учете за интерес к оружию и взрывчатке, пишет РИА Новости.

Данил Монахов, подозреваемый в убийстве троих человек в поселке Большеорловский Нижегородской области, состоял на внутришкольном учете за интерес к оружию и взрывчатке, пишет РИА Новости.

Молодой человек, устроивший кровавую бойню в Нижегородской области, проявлял интерес к случившейся в США трагедии с расстрелом учеников и приобретению взрывчатых веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Стало известно, что 18-летний юноша окончил 11 классов школы № 101 Нижнего Новгорода в июне 2020 года. Во время обучения его учителя узнали про нездоровый интерес ученика к оружию и боеприпасам, о чем сообщили в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям педагогов, сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и Центра по противодействию экстремизму, который обладал информацией о странном поведении будущего убийцы.