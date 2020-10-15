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10:54   15 Октября 2020
Общество

Крымские ученые разработали собственную вакцину от COVID-19

Крымские ученые разработали собственную вакцину от COVID-19

Руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок рассказал о процессе создания крымскими учеными вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что при создании вакцины ученые опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике. Кардинальное отличие нового препарата заключается в том, что его можно принимать интроназально. Это позволит разгрузить медицинские учреждения, которые осуществляют вакцинацию населения.

Оберемок заявил, что крымские специалисты готовы приступить к многоэтапному тестированию вакцины, однако для этого необходимо получить финансирование.

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#крым #вакцина #коронавирус

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