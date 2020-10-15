Челябинский депутат подозревается в мошенничестве на 5,8 млн рублей

Челябинские следователи возбудили дело по признакам мошенничества в отношении депутата Нагайбакского сельского поселения, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Челябинские следователи возбудили дело по признакам мошенничества в отношении депутата Нагайбакского сельского поселения, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Фигурант дела получил субсидии на сумму более 5,8 млн рублей по программе развития сельского хозяйства. По версии следствия, злоумышленник завладел средствами при помощи фиктивных документов.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении депутата, в скором времени ему будет предъявлено обвинение. Следователи намерены принять меры для полного взыскания ущерба, причиненного фигурантом дела бюджету сельского поселения.