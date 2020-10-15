В России за сутки выявлено 13 754 новых случая COVID-19

Медики сообщили о новых выявленных случаях коронавируса во всех регионах России. Информацию о заболевших предоставляет оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Медики сообщили о новых выявленных случаях коронавируса во всех регионах России. Информацию о заболевших предоставляет оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Число новых выявленных случаев коронавируса превысило 13 тысяч (13 754). Почти четверть всех заболевших (24,9%) не имели клинических проявлений и переносили COVID-19 в бессимптомной форме.

За прошедшие сутки полностью здоровыми из больниц были выписаны 8392 человека. Всего в России за весь период пандемии выздоровели 1 048 097 человек.

На сегодняшний день за весь период распространения вируса оперштаб выявил в стране 1 354 163 случая коронавируса нового типа в 85 регионах страны.