Байден получил $383 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Джо Байден в сентябре собрал 383 миллиона долларов на предвыборную кампанию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Джо Байден в сентябре собрал 383 миллиона долларов на предвыборную кампанию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Байден выразил благодарность своим сторонникам. Он назвал сумму впечатляющей и добавил, что впереди "все еще много работы". Американские СМИ сообщили, что пожертвования кампании Байдена в сентябре стали для него рекордными.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Действующий глава американского государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев, Байден же представляет Демократическую партию.