Прожиточный минимум в 2021 году почти не изменится, хотя президент неоднократно говорил об обратном.

Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которым руководит правящая фракция «Слуга народа», заявила о неудовлетворительной работе украинского правительства. По ее словам, кабмин проигнорировал рекомендации комитета, которые касались реформы прожиточного минимума.

«Правительство менялось или по другим причинам, но все рекомендации не выполнены», — сказала Третьякова украинскому изданию Obozrevatel.

Ранее кабмин обнародовал проект бюджета на 2021 год, в котором заложил минимальный прожиточный минимум с повышением на несколько процентов. Комитет потребовал, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разобрался с невыполнением рекомендаций, поскольку о повышении прожиточного минимума заявлял лидер страны Владимир Зеленский.

Так президент Украины в ходе 14-ти часового пресс-марафона в 2019 году пообещал, что прожиточный минимум увеличится в следующем году, в 2020-м.

«Он должен стать реальным. Не помню, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный минимум примерно 4200–4300 гривен ($173,3) по сегодняшнему курсу», — говорил Зеленский.

Однако правительство так и не разработало предложения, которые помогут повысить необлагаемый минимум до уровня прожиточного минимума, не создало межведомственную группу по соответствующему вопросу, не предложило новых методик расчета размера ПМ и не разработало конкретных шагов, позволивших бы повысить прожиточный минимум до реального размера.

С декабря 2020-го года прожиточный минимум для детей до шести лет установили в 1 921 грн ( 5 238 рублей), для детей от шести до 18 лет — 2 395 грн (6 530 рублей), для трудоспособных граждан — 2 270 грн (6 189 рублей), для украинцев, которые утратили трудоспособность, — 1 769 грн (4 823 рублей), общий — 2 189 грн (5 968 рублей).

С июля 2021-го года прожиточный минимум для детей до шести лет составит 2 013 грн (5 488 рублей), для детей от шести до 18 лет — 2 510 грн (6 844 рублей), для трудоспособных лиц — 2 379 грн (6 486 рублей), для граждан, которые утратили трудоспособность, — 1 854 грн (5 055 рублей), общий — 2 294 грн (6 255 рублей).

При этом прожиточный минимум на Украине с декабря 2021-го года для детей до шести лет составит 2 100 грн (5 726 рублей), для детей от шести до 18 лет — 2 618 грн (7 138 рублей), для трудоспособных граждан — 2 481 грн (6 765 рублей), для украинцев, которые утратили трудоспособность, — 1 934 грн (5 273рублей), общий — 2 393 грн (6 525 рублей).

Сейчас украинцы в среднем получают получают около 11 тысяч грн (почти 30 тысяч рублей). Верховная рада предложила привязать прожиточный к средней зарплате. Если документ примут, тогда ПМ составит как минимум 40% средней зарплаты. Получается, что прожиточный минимум уже должен составлять 4 400 грн (почти 12 тысяч рублей).

Однако украинское правительство не выполнило рекомендации комитета Рады и не заложило в проекте закона о бюджете страны повышение ПМ, чем не выполнило поручение президента Зеленского.