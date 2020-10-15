Пропавшую школьницу нашли мертвой в канализационном колодце в Домодедове

Тело пропавшей девятиклассницы нашли в канализационном люке волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Тело пропавшей девятиклассницы нашли в канализационном люке волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Пропажу несовершеннолетней девочки констатировала мать школьницы, рассказавшая сотрудникам полиции, что дочь регулярно сбегала из дома и, видимо, сбежала снова, сообщает портал LifeShot в своем Telegram-канале.

По информации источника, 15-летняя девушка пропала в Домодедове 10 октября, а спустя двое суток ее нашли мертвой в канализации. Предполагаемый убийца девочки задержан полицией. Им оказался 20-летний знакомый школьницы, который, по версии следствия, задушил девушку после ссоры и сбросил в канализационный люк.