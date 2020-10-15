Новый рейтинг крупнейших российских компаний возглавила "Роснефть"

"Роснефть" впервые стала лидером рейтинга крупнейших российских компаний по объемам выручки. Соответствующая информация опубликована на сайте РБК.

"Роснефть" впервые стала лидером рейтинга крупнейших российских компаний по объемам выручки. Соответствующая информация опубликована на сайте РБК.

Издание составляет список самых высокодоходных российских компаний каждый год. В рейтинг входят организации, чистая прибыль которых составляет не менее 22,55 млрд рублей. Последние пять лет лидером рейтинга оставался "Газпром", однако в этот раз он уступил первое место "Роснефти".

Чистая выручка "Роснефти" за 2019 год составила 7,78 трлн рублей с учетом уплаты налогов, акцизов и пошлин. По мнению экспертов, смена лидера обусловлена изменением рыночной конъюнктуры. В прошлом году "Газпром" вынужден был снизить международные поставки из-за теплой зимы, что сказалось на прибыли компании.