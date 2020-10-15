Бизнесмен Пригожин отметил профессионализм спасших Навального врачей из РФ

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил юридическую помощь на безвозмездной основе омским врачам, которые спасли жизнь блогеру Алексею Навальному.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил юридическую помощь на безвозмездной основе омским врачам, которые спасли жизнь блогеру Алексею Навальному.

Пресс-служба компании "Конкорд" разместила письмо бизнесмена на имя главного врача БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1" Александра Мураховского.

Команда врачей медучреждения спасла жизнь блогеру Алексею Навальному, экстренно госпитализированному с рейса Томск — Москва. Благодаря самоотверженности и профессионализму специалистов блогер остался жив. Однако некоторые критикуют действия врачей. Более того, медиков даже бездоказательно обвинили в серьезных нарушениях, из-за чего ряду сотрудников пришлось покинуть стены больницы и искать другое место работы. Принимая во внимание необоснованность подобных выпадов в сторону омских врачей, бизнесмен Евгений Пригожин предложил им свою помощь.

"Несмотря на самоотверженный труд сотрудников БСМП №1, в результате которого жизнь указанного человека была спасена, коллектив вверенного Вам учреждения подвергается необоснованной критике, а также обвинениям в серьезных нарушениях (в том числе преступного характера), вследствие чего некоторые из ваших коллег были вынуждены покинуть свое место работы. В связи с этим прошу принять безвозмездно мою помощь в правовой защите чести, достоинства и деловой репутации Вас и Ваших коллег", — сказано в письме Пригожина, опубликованном компанией "Конкорд".

Предприниматель отметил, что его юристы, в случае согласия омских специалистов принять помощь, подготовят и сопроводят в суде групповые иски врачей и добьются взыскания компенсации морального вреда с распространяющих клевету граждан.

Ранее Евгений Пригожин подал новый иск на пять миллионов рублей к Алексею Навальному за порочащие честь и достоинство бизнесмена посты в Twitter, в которых он бездоказательно обвинялся в поставке некачественной пищи в детские сады и школы.