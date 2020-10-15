Бизнесмен Пригожин отметил профессионализм спасших Навального врачей из РФ
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил юридическую помощь на безвозмездной основе омским врачам, которые спасли жизнь блогеру Алексею Навальному.
Пресс-служба компании "Конкорд" разместила письмо бизнесмена на имя главного врача БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1" Александра Мураховского.
Команда врачей медучреждения спасла жизнь блогеру Алексею Навальному, экстренно госпитализированному с рейса Томск — Москва. Благодаря самоотверженности и профессионализму специалистов блогер остался жив. Однако некоторые критикуют действия врачей. Более того, медиков даже бездоказательно обвинили в серьезных нарушениях, из-за чего ряду сотрудников пришлось покинуть стены больницы и искать другое место работы. Принимая во внимание необоснованность подобных выпадов в сторону омских врачей, бизнесмен Евгений Пригожин предложил им свою помощь.
"Несмотря на самоотверженный труд сотрудников БСМП №1, в результате которого жизнь указанного человека была спасена, коллектив вверенного Вам учреждения подвергается необоснованной критике, а также обвинениям в серьезных нарушениях (в том числе преступного характера), вследствие чего некоторые из ваших коллег были вынуждены покинуть свое место работы. В связи с этим прошу принять безвозмездно мою помощь в правовой защите чести, достоинства и деловой репутации Вас и Ваших коллег", — сказано в письме Пригожина, опубликованном компанией "Конкорд".
Предприниматель отметил, что его юристы, в случае согласия омских специалистов принять помощь, подготовят и сопроводят в суде групповые иски врачей и добьются взыскания компенсации морального вреда с распространяющих клевету граждан.
Ранее Евгений Пригожин подал новый иск на пять миллионов рублей к Алексею Навальному за порочащие честь и достоинство бизнесмена посты в Twitter, в которых он бездоказательно обвинялся в поставке некачественной пищи в детские сады и школы.