Руководство видеохостинга YouTube продолжит кампанию по борьбе с фейками, относящимися к коронавирусной инфекции COVID-19.

Руководство видеохостинга YouTube продолжит кампанию по борьбе с фейками, относящимися к коронавирусной инфекции COVID-19. К прежним ограничениям добавится запрет на недостоверные данные о вакцинации против коронавируса сообщило РИА Новости.

Пандемия коронавирусной инфекции сопровождается потоком фейковых видеороликов, в которых подается недостоверная информация, а иногда просто вымыслы о COVID-19. Руководство YouTube регулярно удаляет подобные видеозаписи. Появление вакцины против коронавируса грозит валом фейковых видео на эту тему, поэтому в YouTube предупредили, что такие видеоматериалы будут удалять.