10:05 15 Октября 2020Общество
Фейковые видео о вакцинации против COVID-19 будут удалять из YouTube
Руководство видеохостинга YouTube продолжит кампанию по борьбе с фейками, относящимися к коронавирусной инфекции COVID-19.
Руководство видеохостинга YouTube продолжит кампанию по борьбе с фейками, относящимися к коронавирусной инфекции COVID-19. К прежним ограничениям добавится запрет на недостоверные данные о вакцинации против коронавируса сообщило РИА Новости.
Пандемия коронавирусной инфекции сопровождается потоком фейковых видеороликов, в которых подается недостоверная информация, а иногда просто вымыслы о COVID-19. Руководство YouTube регулярно удаляет подобные видеозаписи. Появление вакцины против коронавируса грозит валом фейковых видео на эту тему, поэтому в YouTube предупредили, что такие видеоматериалы будут удалять.