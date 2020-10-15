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10:05   15 Октября 2020
Общество

Фейковые видео о вакцинации против COVID-19 будут удалять из YouTube

Фейковые видео о вакцинации против COVID-19 будут удалять из YouTube

Руководство видеохостинга YouTube продолжит кампанию по борьбе с фейками, относящимися к коронавирусной инфекции COVID-19. К прежним ограничениям добавится запрет на недостоверные данные о вакцинации против коронавируса сообщило РИА Новости.

Пандемия коронавирусной инфекции сопровождается потоком фейковых видеороликов, в которых подается недостоверная информация, а иногда просто вымыслы о COVID-19. Руководство YouTube регулярно удаляет подобные видеозаписи. Появление вакцины против коронавируса грозит валом фейковых видео на эту тему, поэтому в YouTube предупредили, что такие видеоматериалы будут удалять.

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#youtube #фейки #COVID-19

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