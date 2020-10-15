Адвокат Конкина рассказала о допросе актера после гибели дочери

Российский актер Владимир Конкин рассказал правоохранителям о взаимоотношениях с дочерью Софией, пишет РИА Новости со ссылкой источник.

Российский актер Владимир Конкин рассказал правоохранителям о взаимоотношениях с дочерью Софией, пишет РИА Новости со ссылкой источник.

Журналисты узнали о беседе Конкина с правоохранителями от адвоката актера. По словам юриста, отца погибшей девушки спрашивали о ее сожителе, но Конкин ничего не смог поведать следователям, так как София практически не рассказывала ему про молодого человека. В связи с этим актер даже предположил, что дочь "просто не хотела его расстраивать этой информацией", заявила адвокат.

София Конкина была госпитализирована 22 сентября после посещения одного из столичных фитнес-клубов. По версии правоохранителей, девушка захлебнулась во время купания в бассейне. Медики до конца боролись за жизнь девушки, но их старания не принесли результата.