Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить общение с лидерами европейских стран. Речь идет о политических отношениях: Евросоюз высокомерно посматривает на РФ и требует отчитываться за каждый шаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить общение с лидерами европейских стран. Речь идет о политических отношениях: Евросоюз высокомерно посматривает на РФ и требует отчитываться за каждый шаг. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия не должна докладывать Европе о своих действиях и следить за тем, что говорят лидеры стран ЕС.

У Евросоюза видно желание вывести РФ из равновесия во всех возможных сферах не только путем прямых нападок и санкций, отметили в издании. России не дают сосредоточиться на созидательных делах, тем не менее наша страна должна оставаться в рамках международного права.