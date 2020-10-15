Охота на Байдена. Как связаны выборы в США, Facebook и коррупция на Украине

Крупные американские соцсети цензурируют посты об очередном коррупционном скандале с участием кандидата в президенты США.

Корпорации Twitter и Facebook традиционно поддержали Демократическую партию США, но возмутили многих американцев. Соцсети цензурируют посты и комментарии о коррупционном скандале с участием кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена, а профили политиков-республиканцев вовсе блокируют.

Накануне сын кандидата Хантер Байден решил починить свой ноутбук, а в итоге поломал политическую карьеру отца. Компьютер с документами и личными фотографиями Байден-младший отдал в сервис: владелец конторы обнаружил материалы, вероятно подтверждающие причастность Джо Байдена к махинациям украинской частной газодобывающей компании Burisma Holdings, и передал информацию в ФБР и Белый дом.

Согласно опубликованным документам, когда Байден занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, он несколько раз встречался с руководством Burisma, где работает его сын. Байден-младший с 2014 года входил в совет директоров корпорации и получал за это по 50 000 долларов в месяц — возможно, гонорары ему платились за доступ к влиятельному отцу.

Twitter запретил распространение ссылок на статью издания New York Post, которое и опубликовало доказательства участия Байдена в украинской коррупции. Заодно корпорация заблокировала аккаунты республиканских политиков, включая пресс-секретаря Дональда Трампа Кейли Макэннани.

Разозленные пользователи потребовали объяснений у основателя Twitter Джека Дорси. Тот заявил, что служба корпорации по связям с общественностью поступила «неприемлемо», не объяснив «обитателям» Twitter мотивы блокировок упоминаний скандала с Байденом.

Позже компания исправилась. Официальной причиной цензуры стало неправомерное использование частной информации с ноутбука Хантера Байдена. Однако владелец компьютерного сервиса, отправивший информацию в Белый дом, счел эти данные важными с точки зрения государственной и национальной безопасности — ведь предполагаемый коррупционер Байден уже в ноябре может стать президентом США.

«Изображения, содержащиеся в статьях [о Байдене], содержат личную и конфиденциальную информацию, например, адреса электронной почты и номера телефонов, что нарушает наши правила. В настоящее время мы также рассматриваем материалы, включенные в статьи, как нарушение нашей политики в отношении взломанных материалов», — заявили в Twitter.

Глава по связям с общественностью Facebook Энди Стоун открыто заявил, что корпорация будет сокращать распространение новой информации о Байдене в своих соцсетях и ограничивать обсуждения скандала среди пользователей.

«Хотя я намеренно не буду ссылаться на New York Post, я хочу пояснить, что эта история имеет право на проверку фактов сторонними партнерами Facebook по проверке фактов. Тем временем мы сокращаем его распространение на нашей платформе», — написал Стоун в Twitter.

Предвзятая политика интернет-гигантов к кандидатам в президенты и конкретно Дональду Трампу проявлялась неоднократно, объясняет кандидат политических наук, эксперт Российского совета по международным делам Илья Кравченко. В случае с Байденом симпатии руководства Twitter и Facebook уже очевидны.

«Эти корпорации не столько за демократов, сколько против Трампа. Это личностное противостояние, которое упирается в вопрос о контроле над технологическими компаниями, их регулировании. Явно прослеживается попытка повлиять на электоральные предпочтения граждан, используя колоссальные ресурсы», — рассказал эксперт.

Действительно, в июне Трамп пригрозил «навести порядок» в деятельности крупных технологических компаний. Комитет палаты представителей критиковал Facebook, Amazon, Google и Apple за монополизм. Не удивительно, что корпорации делают все, что в их силах, чтобы сохранить доминирующие позиции на рынке. Twitter, например, помечал посты Трампа с критикой голосования по почте, предложенного демократами, как «недостоверные». А также объявил его высказывания «героизацией насилия».

Как Байден связан с украинскими «газовиками»?

Дело в отношении Burisma открыли еще при администрации президента Виктора Януковича. После «майдана» правоохранительным органам страны было не до расследования, но в 2015 году Генпрокуратуру возглавил Виктор Шокин. Новый генпрокурор заинтересовался коррупционным делом Burisma и возобновил активную работу над ним.

Одновременно с этим Джо Байден, курировавший в администрации Обамы отношения США с Украиной, помогал новым украинским властям снизить зависимость от РФ в поставках газа. Маловероятно, что американский чиновник, задавшийся такой целью, не контактировал с руководством Burisma. Но Джо Байден несколько лет утверждал, что не вмешивался в работу своего сына на украинскую корпорацию.

Байден против правосудия

Лояльное к республиканцам издание New York Post опубликовало скриншоты входящих электронных писем Хантера, где руководство Burisma благодарило его за организацию встречи с Байденом-старшим. Предполагается, что именно он — второе лицо в США, — через украинских чиновников добился отставки генпрокурора Виктора Шокина и дело Burisma было «заморожено».

Это подтверждают и показания самого экс-генпрокурора: по словам Шокина, американская сторона всячески препятствовала расследованию и его работе. Формальным поводом для увольнения стала «недостаточно усердная борьба с коррупцией». Настоящая же причина противоположна — Шокина уволили за чрезмерное рвение в борьбе с коррупцией. Предполагается, что именно Байден-старший добился неправомерной отставки.

Попытки Байдена нагреть руки на украинском газе не были секретом для Белого дома. Более того, в 2019 году Трамп в разговоре с президентом Владимиром Зеленским предложил возобновить расследование дела Burisma и выяснить, по какой причине уволили Шокина, занимавшегося неудобным для семейства Байденов расследованием.

Демократы обернули логичную просьбу против Трампа: его обвинили в давлении на Киев и Байдена «в личных политических целях» и начали процедуру импичмента, закончившуюся полным оправданием Трампа по всем пунктам претензий от Демпартии.

Хиллари 2.0

Кажется, демократам есть что скрывать: Байден с его «украинскими делами» не первый, кто бросает тень на репутацию одной из двух ключевых политических партий США. Экс-кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже посоветовала Байдену ни в коем случае не признавать поражения на выборах и оспаривать итоги до последнего. Впрочем, ей в 2016 году столь решительное упорство не помогло.

Клинтон так и не заняла президентское кресло в том числе из-за обнародованных писем с ее электронной почты. Помимо тайного шантажа руководства других стран политик не пренебрегала проплаченными агитационными кампаниями в «независимых» американских СМИ вроде The New York Times, Boston Globe и CNN. Судя по реакции этих же самых медиа на скандал с Байденом (они принципиально отказываются писать о его прегрешениях) взаимовыгодный союз Демпартии с «объективными» СМИ успешно существует и по сей день.

«Нужно учитывать, что материалы были опубликованы в издании New York Post, которое тяготеет к консервативной аудитории. Демократы, контролирующие большую часть СМИ в США, не допустят того, чтобы эта информация была опубликована в других изданиях. Второй момент: сразу же после публикации на нее обрушились с критикой медийные аналитики, которые будут пытаться минимизировать потери [Байдена] — а они, так или иначе, будут», — рассказал Кравченко.

Но не стоит полагать, что демократически настроенные американцы поменяют свое мнение после опубликованного компромата на Байдена, говорит политолог.

«В условиях жесткой поляризации есть два четко сформированных лагеря: про-трамповский и анти-трамповский, и они непримиримы. Такого рода публикации вяло могут повлиять и на привлечение в свою пользу умеренных граждан. Момент для публикации вроде бы удачный, но обстановка слишком напряженная. В более спокойное время из этой публикации можно было бы что-то «вытянуть» в пользу республиканцев, но сейчас это преподносится как намеренный фейковый вброс Трампа против Байдена, потому что Байден лидирует», — заключил эксперт Российского института стратегических исследований.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.