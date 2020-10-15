9:34 15 Октября 2020Общество
Сбой в системе подачи кислорода произошел на российском сегменте МКС
Система получения кислорода на российском сегменте Международной космической станции перестала работать. РИА Новости рассказало о переговорах по этому поводу экипажа с Землей.
Система получения кислорода на российском сегменте Международной космической станции перестала работать. РИА Новости рассказало о переговорах по этому поводу экипажа с Землей.
Космонавт из России сообщил о поломке системы "Электрон-ВМ", расположенной в модуле "Звезда", специалисту центра управления полетами.
СМИ поясняет, что перебои с кислородом могут происходить, на этот случай на станции есть дополнительные запасы.