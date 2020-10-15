Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:34   15 Октября 2020
Общество

Сбой в системе подачи кислорода произошел на российском сегменте МКС

Сбой в системе подачи кислорода произошел на российском сегменте МКС

Система получения кислорода на российском сегменте Международной космической станции перестала работать. РИА Новости рассказало о переговорах по этому поводу экипажа с Землей. 

Космонавт из России сообщил о поломке системы "Электрон-ВМ", расположенной в модуле "Звезда", специалисту центра управления полетами.

СМИ поясняет, что перебои с кислородом могут происходить, на этот случай на станции есть дополнительные запасы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #мкс #Электрон-ВМ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров