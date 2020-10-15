Алиев назвал бездоказательными обвинения в использовании наемников в НКР

Сообщения об использовании Азербайджаном иностранных наемников для участия в боевых действиях в Карабахе являются бездоказательными. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в четверг, 15 октября.

Сообщения об использовании Азербайджаном иностранных наемников для участия в боевых действиях в Карабахе являются бездоказательными. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в четверг, 15 октября.

Алиев утверждает, что у Баку нет наемников, поскольку страна не нуждается в них. По его словам, азербайджанская армия способна сама "освободить свои земли", передает РИА Новости.

"У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу", — подчеркнул Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в обстрелах. В связи с этим Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию, а также ввели комендантский час.