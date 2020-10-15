Издание The Drive раскрыло характеристики американской ракеты ARRW

Новая гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon производства США сможет развивать скорость от 6,5 до 8 Махов и преодолевать расстояния "в сотни километров". Об этом пишет издание The Drive.

Новая гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon производства США сможет развивать скорость от 6,5 до 8 Махов и преодолевать расстояния "в сотни километров". Об этом пишет издание The Drive.

Журналисты добавили, что ракета сможет преодолевать расстояние в 1000 миль (1600 километров) всего за 10-12 минут, передает "Лента.ру".

Новые ракеты получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress - по четыре на каждый самолет. Планируется, что новые ракеты поступят на вооружение не позже сентября 2022 года.

Как отмечает американское издание, ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon создается в США в ответ на разработки России и Китая в области гиперзвукового оружия.

Оборонное ведомство Российской Федерации в начале месяца провело испытания ракеты "Циркон". Она была выпущена с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море и всего через 4,5 минуты поразила цель в Баренцевом море, преодолев 450 километров.