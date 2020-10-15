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9:13   15 Октября 2020
Общество

В России не видят необходимости закрывать общепит и магазины

В России не видят необходимости закрывать общепит и магазины

Закрывать заведения общепита и магазины на фоне распространения коронавирусной инфекции в России нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Эпидемиологическая обстановка в каждом российском регионе разная, и местные власти принимают решения в соответствии с ней, дополнил Мантуров.

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