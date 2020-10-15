В России не видят необходимости закрывать общепит и магазины

Закрывать заведения общепита и магазины на фоне распространения коронавирусной инфекции в России нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Закрывать заведения общепита и магазины на фоне распространения коронавирусной инфекции в России нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Эпидемиологическая обстановка в каждом российском регионе разная, и местные власти принимают решения в соответствии с ней, дополнил Мантуров.