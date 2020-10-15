9:13 15 Октября 2020Общество
В России не видят необходимости закрывать общепит и магазины
Закрывать заведения общепита и магазины на фоне распространения коронавирусной инфекции в России нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Закрывать заведения общепита и магазины на фоне распространения коронавирусной инфекции в России нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Эпидемиологическая обстановка в каждом российском регионе разная, и местные власти принимают решения в соответствии с ней, дополнил Мантуров.