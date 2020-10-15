Возрастная граница молодежи по новому закону может увеличиться до 35 лет

Законопроект, призванный вывести работу с молодыми россиянами на новый уровень, подготовлен и внесен в Госдуму, сообщает "Парламентская газета".

Законопроект, призванный вывести работу с молодыми россиянами на новый уровень, подготовлен и внесен в Госдуму, сообщает "Парламентская газета".

Законопроект был внесен в Госдуму после серьезных консультаций с общественными молодежными организациями. Про основные положения документа первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев рассказал "Парламентской газете".

В данном законопроекте закреплены общие подходы, определены понятия и критерии молодежной политики. По словам Варфоломеева, при принятии закона будет возможность развивать и конкретизировать отраслевое и региональное законодательство, что позволит поддержать молодых людей.

Также Александр рассказал, что возрастная граница молодежи увеличена с 30 до 35 лет, однако некоторые предлагали увеличить ее до 40. В случае принятия закона, такие изменения коснутся 37 миллионов человек.