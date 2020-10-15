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8:48   15 Октября 2020
Общество

Беголов рассказала главе Росстата о быстрой цифровизации Петербурга

Беголов рассказала главе Росстата о быстрой цифровизации Петербурга

Губернатор р Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с главой Росстата Алексеем Абрамовым. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов и Абрамов обсудили вопросы промышленной политики и безопасности товаров, а также проблемы развития инфраструктуры контроля качества. По его словам, работа идет по шести направлениям, в том числе создаются модели фиксации результатов тестирования и испытаний.

Градоначальник отметил, что в городе совершенствуется документооборот. По его словам, появление "умных" мест способствует развитию всех сфер экономики.

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#петербург #беглов #росстат #цифровизация

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