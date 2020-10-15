Беглов рассказал главе Росстата о быстрой цифровизации Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с главой Росстата Алексеем Абрамовым. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с главой Росстата Алексеем Абрамовым. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов и Абрамов обсудили вопросы промышленной политики и безопасности товаров, а также проблемы развития инфраструктуры контроля качества. По его словам, работа идет по шести направлениям, в том числе создаются модели фиксации результатов тестирования и испытаний.

Градоначальник отметил, что в городе совершенствуется документооборот. По его словам, появление "умных" мест способствует развитию всех сфер экономики.