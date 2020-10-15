Германия и НАТО тайно готовятся к ядерной войне

Подготовка к ядерной войне проходит в Германии. "Люфтваффе" совместно с партнерами по НАТО проводят тайные учения под названием "Стойкий полдень", сообщает Bild.

Подготовка к ядерной войне проходит в Германии. "Люфтваффе" совместно с партнерами по НАТО проводят тайные учения под названием "Стойкий полдень", сообщает Bild.

Учения проводятся на авиабазе Нервених в Северном Рейне-Вестфалии. Эта местность, по информации издания, альтернатива месту для хранения американских водородных бомб типа B61, которые находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц. В то же время в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия». Военно-воздушные силы тренируются защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.

По сообщениям экспертов на учениях, в которых задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители, также отрабатывают безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет и дальнейшую установку. Однако тренировки проходят без снарядов.

Авторы статьи утверждают, что страны НАТО беспокоятся из-за роста угрозы ядерной войны последние 30 лет. "Масло в огонь" подливает США, вышедшее из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также сомнения насчет продления СНВ-3.