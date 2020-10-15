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8:39   15 Октября 2020
Политика

Таиланд ввел режим чрезвычайного положения в Бангкоке из-за протестов

Таиланд ввел режим чрезвычайного положения в Бангкоке из-за протестов

Режим чрезвычайного положения (ЧП) введен в Бангкоке властями Таиланда из-за антиправительственных протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Режим ЧП вступил в силу 15 октября. Сейчас протестующие покидают место митинга у Дома правительства. По данным СМИ, таиландские власти запретили собираться группами больше пяти человек, а также распространять новости, способные привести к "ущербу" национальной безопасности. Также были задержаны два человека, которых журналисты называют лидерами протестов.

Протестующие требовали отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча. Им удалось прорваться к ограде комплекса зданий Дома правительства по договору с полицейскими.

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