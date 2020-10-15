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8:26   15 Октября 2020
Политика

Украинский депутат обвинил Киев в намеренном отторжении Крыма и Донбасса

Украинский депутат обвинил Киев в намеренном отторжении Крыма и Донбасса

Украинские власти осознанно отказались от Донбасса и Крыма в 2014 году. Об этом заявил в эфире Newsone депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

Нардеп уверен, что бывший украинский президент Петр Порошенко благодаря этому смог выиграть выборы в первом туре. По его словам, для этого Киев самостоятельно "отрезал Донбасс и отдал Крым".

Кива в качестве доказательства намерений Киева назвал вывод войск из Крыма. Также он отметил, что украинским властям выгодно жить без Донбасса и Крыма, поскольку они обогащаются на войне и списывают свои неудачи на конфликт.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

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#донбасс #украина #крым

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