8:26 15 Октября 2020Политика
Украинский депутат обвинил Киев в намеренном отторжении Крыма и Донбасса
Украинские власти осознанно отказались от Донбасса и Крыма в 2014 году. Об этом заявил в эфире Newsone депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.
Украинские власти осознанно отказались от Донбасса и Крыма в 2014 году. Об этом заявил в эфире Newsone депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.
Нардеп уверен, что бывший украинский президент Петр Порошенко благодаря этому смог выиграть выборы в первом туре. По его словам, для этого Киев самостоятельно "отрезал Донбасс и отдал Крым".
Кива в качестве доказательства намерений Киева назвал вывод войск из Крыма. Также он отметил, что украинским властям выгодно жить без Донбасса и Крыма, поскольку они обогащаются на войне и списывают свои неудачи на конфликт.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией.