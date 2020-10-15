Жители Японии "пригрозили" России и Китаю новой подводной лодкой
Японцы оценили спуск на воду новой подводной лодки "Тайгэй". Они призвали соседние страны обратить пристальное внимание на "усиление японского флота", сообщило РИА Новости.
О спуске на воду новой подлодки ранее сообщила газета Sankei Shimbun. Длина субмарины, по ее сведениям, составляет 84 метра. Форма и обводы подлодки, по мнению журналистов, делают ее "более незаметной" для противников.
На боевое дежурство "Тайгэй" отправится в марте 2023 года. Японская армия намерена увеличить число подлодок с 16 до 22 единиц.
Статья в японском издании сопровождалась эмоциональными комментариями читателей. Некоторые из них назвали известие о спуске подлодки на воду "радостным".
"Радостное известие! Ну, теперь держитесь Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!" – написал general_m9x.
Были и менее позитивные комментарии. Один из читателей спросил, где Япония найдет столько подводников. Другой напомнил о расходах на предстоящую Олимпиаду.