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7:53   15 Октября 2020
Армия

Жители Японии "пригрозили" России и Китаю новой подводной лодкой

Жители Японии "пригрозили" России и Китаю новой подводной лодкой

Японцы оценили спуск на воду новой подводной лодки "Тайгэй". Они призвали соседние страны обратить пристальное внимание на "усиление японского флота", сообщило РИА Новости.

О спуске на воду новой подлодки ранее сообщила газета Sankei Shimbun. Длина субмарины, по ее сведениям, составляет 84 метра. Форма и обводы подлодки, по мнению журналистов, делают ее "более незаметной" для противников.

На боевое дежурство "Тайгэй" отправится в марте 2023 года. Японская армия намерена увеличить число подлодок с 16 до 22 единиц.

Статья в японском издании сопровождалась эмоциональными комментариями читателей. Некоторые из них назвали известие о спуске подлодки на воду "радостным".

"Радостное известие! Ну, теперь держитесь Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!" – написал general_m9x.

Были и менее позитивные комментарии. Один из читателей спросил, где Япония найдет столько подводников. Другой напомнил о расходах на предстоящую Олимпиаду.

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#япония #подводная лодка #японская подлодка

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