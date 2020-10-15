Жители Японии "пригрозили" России и Китаю новой подводной лодкой

Японцы оценили спуск на воду новой подводной лодки "Тайгэй". Они призвали соседние страны обратить пристальное внимание на "усиление японского флота", сообщило РИА Новости.

Японцы оценили спуск на воду новой подводной лодки "Тайгэй". Они призвали соседние страны обратить пристальное внимание на "усиление японского флота", сообщило РИА Новости.

О спуске на воду новой подлодки ранее сообщила газета Sankei Shimbun. Длина субмарины, по ее сведениям, составляет 84 метра. Форма и обводы подлодки, по мнению журналистов, делают ее "более незаметной" для противников.

На боевое дежурство "Тайгэй" отправится в марте 2023 года. Японская армия намерена увеличить число подлодок с 16 до 22 единиц.

Статья в японском издании сопровождалась эмоциональными комментариями читателей. Некоторые из них назвали известие о спуске подлодки на воду "радостным".

"Радостное известие! Ну, теперь держитесь Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!" – написал general_m9x.

Были и менее позитивные комментарии. Один из читателей спросил, где Япония найдет столько подводников. Другой напомнил о расходах на предстоящую Олимпиаду.