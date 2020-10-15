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7:32   15 Октября 2020
Общество

Песков высказался на тему вакцинации Путина от гриппа

Песков высказался на тему вакцинации Путина от гриппа

Российский президент Владимир Путин сам расскажет, собирается ли он делать прививку от гриппа и когда это произойдет. Об этом заявил РИА Новости глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

В среду, 14 октября, Путин провел совещание с правительством. В ходе него вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько человек в России уже привиты от гриппа.

В прошлом году Путин на одном из подобных совещаний заявил, что уже привился от гриппа. Он призвал членов кабмина последовать его примеру.

"Он сам сообщит об этом, если и когда посчитает нужным", – подчеркнул Песков.

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#путин #песков #грипп #прививка

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