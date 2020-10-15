Песков высказался на тему вакцинации Путина от гриппа

Российский президент Владимир Путин сам расскажет, собирается ли он делать прививку от гриппа и когда это произойдет. Об этом заявил РИА Новости глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Российский президент Владимир Путин сам расскажет, собирается ли он делать прививку от гриппа и когда это произойдет. Об этом заявил РИА Новости глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

В среду, 14 октября, Путин провел совещание с правительством. В ходе него вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько человек в России уже привиты от гриппа.

В прошлом году Путин на одном из подобных совещаний заявил, что уже привился от гриппа. Он призвал членов кабмина последовать его примеру.