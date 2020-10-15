Поисковики в Приморье расследуют загадочную авиакатастрофу 1945 года

Приморское поисковое объединение "АвиаПоиск" начало расследование инцидента, который произошел в 1945 году во время войны с Японией, когда пропал без вести транспортный самолет Ли-2, сообщает РИА Новости.

Приморское поисковое объединение "АвиаПоиск" начало расследование инцидента, который произошел в 1945 году во время войны с Японией, когда пропал без вести транспортный самолет Ли-2, сообщает РИА Новости.

Бойцы "АвиаПоиска" начали расследование одной из самых загадочных авиакатастроф, произошедших в августе 1945 года во время войны с Японией.

"По имеющейся информации, транспортный самолет Ли-2 из состава 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-й Воздушной армии при выполнении боевого задания, высадив десант в Гирине 21 августа 1945 года, пропал без вести, не возвратившись на аэродром "Мучная" (Черниговка)", — говорится в сообщении.

Местные жители утверждают, что останки погибших нашли случайно в 1946 году, после чего они были доставлены на телеге в село и захоронены на окраине. Как оказалось, экипаж должен был состоять из шести человек, но в тот период, по данным Минобороны, в составе 281-го полка погибли девять человек. Также специалисты задаются вопросом, почему останки захоронили в колхозе без участия военной аварийной комиссии.

Поисковики будут проводить полевые работы на месте крушения самолета, чтобы найти номера и личные вещи. Специалисты также намерены перезахоронить останки в паспортизированном воинском захоронении в Горном Хуторе.