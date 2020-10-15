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6:33   15 Октября 2020
Общество

Стюардесса рассказала, как обезопасить себя в самолете во время пандемии

Стюардесса рассказала, как обезопасить себя в самолете во время пандемии

Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала, какие места в самолете нужно избегать для касаний во время пандемии, сообщается в Daily Express.

Камалани утверждает, что карманы передних кресел чистятся нерегулярно, поэтому в первую очередь стоит избегать контакта с этой зоной. В карманах передних кресел могут лежать использованные салфетки и другой мусор, оставленный предыдущими пассажирами. Бортпроводница предупреждает, что лучше как можно реже дотрагиваться до окружающих поверхностей.

Во время полета Камалани рекомендует осторожно обращаться с раскладывающимися столиками и брошюрами, перед использованием лучше обрабатывать их антисептическим средством. При посещении туалета ручки двери стоит брать их салфеткой, а не голой рукой.

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#безопасность #самолет #коронавирус

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