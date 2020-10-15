Патологоанатом Гришина показала, что COVID-19 делает с легкими человека

Легкие являются основной мишенью коронавирусной инфекции. Масса этого органа может увеличиться до двух килограммов, рассказала главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина на телеканале "Россия-1".

Легкие являются основной мишенью коронавирусной инфекции. Масса этого органа может увеличиться до двух килограммов, рассказала главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина на телеканале "Россия-1".

По ее словам, COVID-19 приводит к массивному отеку, нарушению микроциркуляции, что ведет к кровоизлиянию в просвет альвеол. Если нормальная масса здоровых легких равна 350 граммам, то у больных COVID-19 она может достичь двух килограммов. Патологоанатом отметила, что коронавирусная инфекция ведет к закупорке легочной артерии.

Гришина добавила, что среди пациентов с COVID-19 чаще умирают люди в возрасте 50 лет. Кроме легких инфекция поражает и другие органы и ткани.