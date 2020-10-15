Qiwi привел данные по самым популярным микрозаймам во время самоизоляции

Чаще всего клиенты микрофинансовых организаций брали кредиты в размере до 10 тысяч рублей, сообщается в агентстве "Прайм".

Чаще всего клиенты микрофинансовых организаций брали кредиты в размере до 10 тысяч рублей, сообщается в агентстве "Прайм".

Соответствующее исследование провел платежный сервис Qiwi. В нем поучаствовали 1015 человек, которые пользовались услугами микрофинансовых организаций за последний год по всей России.

"Большинство заемщиков (90%) брали единовременные займы в размере до 20 тысяч рублей: 71% – до 10 тысяч рублей, 19% – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Более 20 тысяч брали 8%. Для почти половины заемщиков (48%) суммы займов остались теми же, что и до пандемии. 33% людей пришлось занимать больше, чем раньше, а десятая часть (11%) стала запрашивать в МФО меньше", — приводит данные Qiwi.

Россияне, которые обращались в МФО в пандемию впервые, брали меньше микрозаймов, чем те, кто уже брал услуги до самоизоляции. 50% от заемщиков, обратившихся в микрофинансовые организации в первый раз, взяли от одного до трех микрозаймов в период с марта по июнь 2020 года.

Заемщики, бравшие кредиты и до ограничений (порядка 41%), за тот же период оформили шесть и более микрозаймов. В этот период большинству опрошенных (43%) пришлось взять в МФО один-три займа, 21% – четыре-пять займов, 31% – шесть и больше займов.