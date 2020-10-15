Политолог рассказал о нежелании Киева закупать российскую вакцину

Киев не собирается покупать российскую вакцину от COVID-19, так как она не прошла все этапы клинических испытаний, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов, пишет РЕН ТВ.

Киев не собирается покупать российскую вакцину от COVID-19, так как она не прошла все этапы клинических испытаний, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов, пишет РЕН ТВ.

Украина, по его словам, на сегодня даже не ведет подобные дискуссии. Тема поднимется, когда будет доказана "безопасность российской вакцины". Министр подчеркнул, что Украина должна сама развернуть производство препарата.

Ранее Степанов заявил, что Киевом рассматривается возможность закупки вакцины от коронавируса в России.