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4:38   15 Октября 2020
Политика

Создатель "Новичка" раскрыл детали реакции яда с водой

Создатель "Новичка" раскрыл детали реакции яда с водой

Версия о том, что "Новичок" можно "спрятать" в воде для последующего отравления, является несостоятельной. Разработчик боевого вещества Леонид Ринк рассказал РИА Новости, почему он считает ее чушью.

Смешивать с водой "Новичок" нельзя, заявил Ринк. В этом случае вещество достаточно быстро потеряет свои свойства.

"Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются "Новичками", они терпеть не могут воду, они гидролизуются", – подчеркнул разработчик.

Министерство иностранных дел РФ ранее напомнило, что направило несколько официальных запросов Германии по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Берлин так и не ответил Москве.

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#навальный #новичок #ринк

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