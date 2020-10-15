The Guardian: Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонке

Начался последний этап президентской избирательной кампании в США. По результатам последнего опроса, который с 8 про 13 октября 2020 года проводили компания Opinium и газета The Guardian, разрыв между кандидатами увеличился до рекордных 17 пунктов.

Начался последний этап президентской избирательной кампании в США. По результатам последнего опроса, который с 8 про 13 октября 2020 года проводили компания Opinium и газета The Guardian, разрыв между кандидатами увеличился до рекордных 17 пунктов.

Как сообщает The Guardian, в ходе опроса, в котором принимали участие 2003 американских гражданина старше 18 лет, выяснилось, что 57% потенциальных избирателей готовы отдать свой голос за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. В то же время за действующего президента страны республиканца Дональда Трампа, который баллотируется на второй срок, согласно результатам опроса, намерены проголосовать лишь 40% американцев.

«Разрыв в 17 пунктов — это еще более значительный разрыв, чем тот, который ранее в октябре зафиксировал телеканал CNN (57%-41%). Он почти такой же, каким был разрыв на президентских выборах 1984 года, когда Рональд Рейган одержал свою вторую безоговорочную победу», — напоминает автор материала.

Такое положение дел за три недели до дня выборов заставляют сторонников Республиканской партии беспокоиться не только о том, что их кандидат проиграет президентские выборы. Они бояться также и проигрыша на предстоящих выборах в Сенат и Палату представителей.

Политик Эд Роллинс, который является консультантом комитета в поддержку Трампа, комментируя ситуацию в интервью газете The New York Times, заявил:

«Политическая обстановка вокруг президента ужасна. Это неравный бой».

Как отмечает автор материала, на позицию избирателей в США могли повлиять много разных факторов, начиная с не самого удачного выступления Трампа на дебатах, и заканчивая вспышкой коронавирусной инфекции в Белом доме, которая не обошла стороной и самого президента.

Бывший вице-президент США Джо Байден, напротив, за последний месяц укрепил свои позиции, набрав пять дополнительных пунктов за счет привлечения неопределившихся избирателей. Кроме того, сторонники демократов сейчас изъявляют большее желание прийти на выборы, чем в сентябре. Месяц назад прогнозируемая явка избирателей, которые собирались голосовать за Байдена находилась на уровне 75%, а в октябре она поднялась до 82%.

Как отмечает издание, ядро сторонников Трампа все еще хранит верность своему кандидату и посещает его предвыборные митинги. Но все чаще появляются свидетельства того, как от Трампа отворачивается часть его электората. Особенно в колеблющихся штатах – Мичигане, Пенсильвании, Висконсине.

На выборах 2020 года, который пройдут уже 3 ноября, почти две трети тех, кто голосовал за Трампа в 2016 году, не собираются делать это опять. На мнение избирателей повлияли характер и поведение президента, а также то, как он повел себя во время пандемии.