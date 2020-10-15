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3:43   15 Октября 2020
Общество

Роспотребнадзор назвал способ снижения риска заражения COVID-19 на треть

Роспотребнадзор назвал способ снижения риска заражения COVID-19 на треть

Регулярное мытье рук с мылом снижает риск заражения коронавирусом на 36 процентов. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, передает РИА Новости.

Ежегодно, 15 октября, отмечается день чистых рук. В ведомстве напомнили, что эта мера профилактики играет ключевую роль в распространения коронавирусной инфекцией.

Эта действенная мера также может защитить от таких заболеваний, как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е. В ведомстве добавили, что регулярное мытье рук также снижает на 20 процентов риск заболеть острыми респираторными инфекциями.

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#роспотребнадзор #коронавирус #мытье рук

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