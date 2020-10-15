Лавров: Россия контактирует с Турцией по ливийскому вопросу

Российская сторона контактирует со всеми участниками в рамках урегулирования ливийского кризиса. С Турцией также происходит взаимодействие по этому вопросу, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью СМИ.

Российская сторона контактирует со всеми участниками в рамках урегулирования ливийского кризиса. С Турцией также происходит взаимодействие по этому вопросу, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью СМИ.

Лавров указал на контакты с восточной частью Ливии, где расположен парламент. Москва также, по его словам, контактирует с западной частью страны, где находится Правительство национального согласия (ПНС).

"Турки, как вы знаете, поддерживают ПНС, но прекрасно понимают, что необходимо искать компромиссы между подходами всех регионов, всех ливийских политических сил", – подчеркнул министр.

Россия, как отметил Лавров, поддерживает инициативы Марокко, Туниса и Египта, которые были озвучены в рамках Берлинской конференции по Ливии. Министр считает важным "канализировать все это под эгидой ООН в единую схему". Она уже, по данным Федерального агентства новостей, будет стимулировать противоборствующие ливийские силы к переговорному процессу.