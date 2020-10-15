Киев бойкотирует переговоры контактной группы по Донбассу

Делегация Киева отказалась рассматривать проект плана действий (дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Делегация Киева отказалась рассматривать проект плана действий (дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу заявил полпред РФ Борис Грызлов.

В рамках переговоров Киеву было предложено согласовать документ дорожной карты, нацеленный на скорейшее урегулирование внутриукраинского конфликта и определения последовательности шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности в соответствии с Минскими соглашениями.

Однако украинская сторона отказалась этот план рассматривать. Вместо этого, Киев предложил работать по модернизации Минских соглашений. Грызлов оценил ответ как отказ от их выполнения.