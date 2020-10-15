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3:47   15 Октября 2020
Весь мир

Daily Mail: Швеция разрушила свой мирный образ, став раем для преступников

Daily Mail: Швеция разрушила свой мирный образ, став раем для преступников

Швеция, которая в 80-е годы XX века начала пускать к себе просителей убежища, а во время всплеска миграции 2015 года приняла больше мигрантов, чем любая другая европейская страна, теперь расплачивается за свое гостеприимство.

Об этом пишет британское издание Daily Mail, отмечая, что мигранты с Балкан, Ближнего Востока, из Северной Африки, которых Швеция пять лет назад встречала распростертыми объятьями, оказались представителями криминальных кланов. И теперь некогда мирные шведские города столкнулись с небывалым скачком преступности. За последний год в Швеции произошло более трехсот перестрелок и 257 взрывов, приводит издание неутешительные данные статистики.

«Мафиозные банды мигрантов терроризируют улицы Швеции, взрывая бомбы и убивая людей. Руководство полиции этой самой либеральной европейской страны вынуждено признать, что оно не в состоянии обеспечить закон и порядок», — пишет автор материала.

В августе текущего года в Гетеборге произошел вопиющий случай, когда члены известной банды Али Хана перегородили дороги на северо-востоке города заграждениями и начали останавливать проезжающие автомобили, проверяя не перевозят ли они членов конкурирующей преступной семьи.

Местные полицейские арестовали около 20 членов банды и разобрали блок посты. Однако прокуратура не нашла в действиях задержанных никаких нарушений законов и всех отпустила.

Daily Mail: Швеция разрушила свой мирный образ, став раем для преступников

По словам начальника полиции Гетеборга Эрика Нурда, преступные кланы, наводнившие шведские города, являются представителями совершенно другой культуры. Поэтому с ними очень трудно бороться теми методами, к которым привыкли шведские полицейские.

«Нам нужно больше полицейских, а наши суды и тюрьмы надо усиливать, чтобы срочно переломить ситуацию. Иначе страна превратится в рай для гангстеров», — убежден Нурд.

При этом начальник городской полиции указывает на то, что власти страны продолжают закрывать глаза на проблему. Шведский премьер-министр Стефан Левен отказывается признать, что именно мигранты стали причиной волны насилия, накрывшей страну. Но по мере того, как ситуация все больше выходит из-под контроля, полицейские начинают нарушать обет молчания.

«Два года назад, если люди связывали иммиграцию с преступностью, как я делаю сейчас, их обвиняли в расизме. Но система взглядов меняется», — отметил полицейский.

Замначальника шведской полиции Матс Лефтвинг комментируя историю с дорожными заграждениями в Гетеборге, заявил, что 40 мафиозных кланов приехали в Швецию с одной целью – организовать в стране системную преступность.

Daily Mail: Швеция разрушила свой мирный образ, став раем для преступников

При этом помимо 40 крупных мафиозных кланов, в стране действуют сотни маленьких банд, которые делят между собой зоны влияния и часто вступают в конфликты друг с другом. За три последних года лишь один месяц прошел в Швеции без убийств, совершенных членами банд мигрантов.

Количество убийств, совершаемых сейчас в Швеции в десять раз превосходит число убийств в Германии, подчеркивает издание.

Минувшим летом в шведской столице Стокгольме 12-летняя девочка была убита шальной пулей. А в печально известном Гетеборге преступники похитили и избили учителя, который сообщил в полицию о том, что к школе подошли два вооруженных человека. Там же в 2016 году в результате взрыва гранаты погиб 8-летний британский мальчик, который гостил в Гетеборге.

В сентябре 2020 года иностранные студенты, которые учатся по обмену в Даларнском университете города Бурлэнга, в центральной части Швеции, обратились к руководству вуза с просьбой переселить их из района кучного проживания мигрантов. В своем обращении студенты рассказали, что они не имеют возможности изучать язык или знакомиться с культурой Швеции, потому что в районе, куда их поселил университет, часто происходят нападения с применением холодного оружия, изнасилования, грабежи, перестрелки и поджоги школ.

«Швеция, которую давно считают самым открытым в мире обществом, начала пускать к себе просителей убежища в 80-е годы, а во время всплеска миграции в 2015 году приняла наибольшее количество мигрантов в Европе», — отмечает издание.

Daily Mail: Швеция разрушила свой мирный образ, став раем для преступников

Причиной, по которой огромное количество мигрантов из неблагополучных стран выбирают Швецию, является государственная политика социального обеспечения, рассказывает Эрик Нурд.

«Криминальные сети могут эксплуатировать нашу щедрую систему социального обеспечения и наше доверчивое общество. Половина выплат инвалидам уходит к бандам, которые используют мошеннические приемы, — приводит примеры начальник полиции. — Иногда они разводятся, чтобы государство дало им еще одну квартиру, а потом въезжают обратно со своими бывшими женами, а полученное жилье сдают».

Существующая в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах клановая система, будучи перенесенной в Швецию с ее высоким уровнем социального доверия, быстро мутировала и стала организованной преступностью, объясняет Нурд.

По его словам, полицейские часто сталкиваются с тем, что мигранты уезжают из страны на несколько месяцев, а потом возвращаются, но уже на инвалидных колясках и требуют пособий по инвалидности.

«Так начинается эксплуатация», — убежден полицейский.

Daily Mail: Швеция разрушила свой мирный образ, став раем для преступников

С Эриком Нурдом согласен и инспектор полиции с 40-летним стажем Ульф Бустрем, который возглавляет в Гетеборге подразделение по интеграции. По его словам, мигранты воспользовались тем, что в 80-х годах прошлого века в благополучной Швеции отказались от полицейского патрулирования улиц.

«Когда кота нет дома, мыши начинают плясать на столе. В Швеции кота нет уже 30 лет. А поскольку полиция улицы не патрулирует, мы не можем показать вновь прибывшим, где находятся правовые границы дозволенного», — отмечает инспектор.

Также Бустрем уверен, что план интеграции мигрантов, который был у шведских властей, потерпел неудачу. А теперь на шведской земле в семьях преступников родилось и выросло целое поколение молодежи, считающей себя неприкасаемыми.

При этом ветеран полиции признает, что шведские политики сами виноваты в сложившейся ситуации, но выхода из нее он не видит. Проблему нельзя решить ни методами наблюдения и слежки, ни военным наведением порядка. В Швеции существуют параллельные преступные общества, которые невозможно интегрировать в жизнь страны, заключает инспектор.

 

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