Daily Mail: Швеция разрушила свой мирный образ, став раем для преступников

Швеция, которая в 80-е годы XX века начала пускать к себе просителей убежища, а во время всплеска миграции 2015 года приняла больше мигрантов, чем любая другая европейская страна, теперь расплачивается за свое гостеприимство.

Швеция, которая в 80-е годы XX века начала пускать к себе просителей убежища, а во время всплеска миграции 2015 года приняла больше мигрантов, чем любая другая европейская страна, теперь расплачивается за свое гостеприимство.

Об этом пишет британское издание Daily Mail, отмечая, что мигранты с Балкан, Ближнего Востока, из Северной Африки, которых Швеция пять лет назад встречала распростертыми объятьями, оказались представителями криминальных кланов. И теперь некогда мирные шведские города столкнулись с небывалым скачком преступности. За последний год в Швеции произошло более трехсот перестрелок и 257 взрывов, приводит издание неутешительные данные статистики.

«Мафиозные банды мигрантов терроризируют улицы Швеции, взрывая бомбы и убивая людей. Руководство полиции этой самой либеральной европейской страны вынуждено признать, что оно не в состоянии обеспечить закон и порядок», — пишет автор материала.

В августе текущего года в Гетеборге произошел вопиющий случай, когда члены известной банды Али Хана перегородили дороги на северо-востоке города заграждениями и начали останавливать проезжающие автомобили, проверяя не перевозят ли они членов конкурирующей преступной семьи.

Местные полицейские арестовали около 20 членов банды и разобрали блок посты. Однако прокуратура не нашла в действиях задержанных никаких нарушений законов и всех отпустила.

По словам начальника полиции Гетеборга Эрика Нурда, преступные кланы, наводнившие шведские города, являются представителями совершенно другой культуры. Поэтому с ними очень трудно бороться теми методами, к которым привыкли шведские полицейские.

«Нам нужно больше полицейских, а наши суды и тюрьмы надо усиливать, чтобы срочно переломить ситуацию. Иначе страна превратится в рай для гангстеров», — убежден Нурд.

При этом начальник городской полиции указывает на то, что власти страны продолжают закрывать глаза на проблему. Шведский премьер-министр Стефан Левен отказывается признать, что именно мигранты стали причиной волны насилия, накрывшей страну. Но по мере того, как ситуация все больше выходит из-под контроля, полицейские начинают нарушать обет молчания.

«Два года назад, если люди связывали иммиграцию с преступностью, как я делаю сейчас, их обвиняли в расизме. Но система взглядов меняется», — отметил полицейский.

Замначальника шведской полиции Матс Лефтвинг комментируя историю с дорожными заграждениями в Гетеборге, заявил, что 40 мафиозных кланов приехали в Швецию с одной целью – организовать в стране системную преступность.

При этом помимо 40 крупных мафиозных кланов, в стране действуют сотни маленьких банд, которые делят между собой зоны влияния и часто вступают в конфликты друг с другом. За три последних года лишь один месяц прошел в Швеции без убийств, совершенных членами банд мигрантов.

Количество убийств, совершаемых сейчас в Швеции в десять раз превосходит число убийств в Германии, подчеркивает издание.

Минувшим летом в шведской столице Стокгольме 12-летняя девочка была убита шальной пулей. А в печально известном Гетеборге преступники похитили и избили учителя, который сообщил в полицию о том, что к школе подошли два вооруженных человека. Там же в 2016 году в результате взрыва гранаты погиб 8-летний британский мальчик, который гостил в Гетеборге.

В сентябре 2020 года иностранные студенты, которые учатся по обмену в Даларнском университете города Бурлэнга, в центральной части Швеции, обратились к руководству вуза с просьбой переселить их из района кучного проживания мигрантов. В своем обращении студенты рассказали, что они не имеют возможности изучать язык или знакомиться с культурой Швеции, потому что в районе, куда их поселил университет, часто происходят нападения с применением холодного оружия, изнасилования, грабежи, перестрелки и поджоги школ.

«Швеция, которую давно считают самым открытым в мире обществом, начала пускать к себе просителей убежища в 80-е годы, а во время всплеска миграции в 2015 году приняла наибольшее количество мигрантов в Европе», — отмечает издание.

Причиной, по которой огромное количество мигрантов из неблагополучных стран выбирают Швецию, является государственная политика социального обеспечения, рассказывает Эрик Нурд.

«Криминальные сети могут эксплуатировать нашу щедрую систему социального обеспечения и наше доверчивое общество. Половина выплат инвалидам уходит к бандам, которые используют мошеннические приемы, — приводит примеры начальник полиции. — Иногда они разводятся, чтобы государство дало им еще одну квартиру, а потом въезжают обратно со своими бывшими женами, а полученное жилье сдают».

Существующая в Северной Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах клановая система, будучи перенесенной в Швецию с ее высоким уровнем социального доверия, быстро мутировала и стала организованной преступностью, объясняет Нурд.

По его словам, полицейские часто сталкиваются с тем, что мигранты уезжают из страны на несколько месяцев, а потом возвращаются, но уже на инвалидных колясках и требуют пособий по инвалидности.

«Так начинается эксплуатация», — убежден полицейский.

С Эриком Нурдом согласен и инспектор полиции с 40-летним стажем Ульф Бустрем, который возглавляет в Гетеборге подразделение по интеграции. По его словам, мигранты воспользовались тем, что в 80-х годах прошлого века в благополучной Швеции отказались от полицейского патрулирования улиц.

«Когда кота нет дома, мыши начинают плясать на столе. В Швеции кота нет уже 30 лет. А поскольку полиция улицы не патрулирует, мы не можем показать вновь прибывшим, где находятся правовые границы дозволенного», — отмечает инспектор.

Также Бустрем уверен, что план интеграции мигрантов, который был у шведских властей, потерпел неудачу. А теперь на шведской земле в семьях преступников родилось и выросло целое поколение молодежи, считающей себя неприкасаемыми.

При этом ветеран полиции признает, что шведские политики сами виноваты в сложившейся ситуации, но выхода из нее он не видит. Проблему нельзя решить ни методами наблюдения и слежки, ни военным наведением порядка. В Швеции существуют параллельные преступные общества, которые невозможно интегрировать в жизнь страны, заключает инспектор.