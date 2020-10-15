Меланья Трамп рассказала, как она боролась с коронавирусом

Заражение коронавирусом дало время супруге президента США Меланье Трамп на размышления о семье и всех американцах, столкнувшихся с COVID-19. Об этом говорится в ее письме, опубликованном на сайте Белого дома.

Заражение коронавирусом дало время супруге президента США Меланье Трамп на размышления о семье и всех американцах, столкнувшихся с COVID-19. Об этом говорится в ее письме, опубликованном на сайте Белого дома.

По ее словам, положительный результат теста на коронавирусную инфекцию она получила две недели назад. В первую очередь первая леди подумала о сыне, который также мог заразиться. В результате он действительно заболел, но перенес инфекцию стойко. Поразил COVID-19 и ее супруга Дональда Трампа.

"В каком-то смысле я был рада, что мы втроем прошли через это одновременно, чтобы заботиться друг о друге и проводить время вместе", — призналась Меланья.

Она также отметила, что перенесла болезнь с минимальными симптомами, но прочувствовала и кашель, и головные боли, и ломоту в теле. Меланья решила выздороветь "естественным" путем, налегая на витамины и здоровую пищу. По ее словам, болезнь заставила ее задуматься над тем, как коронавирус поражает всех американцев. Она выразила надежду, что жители США преодолеют пандемию. Сейчас ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.