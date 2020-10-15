Названо время активности коронавируса на монетах и купюрах

Коронавирус способен оставаться активным на поверхности купюр и монет определенное время. В связи с этим наличные деньги могут быть источником распространения инфекции, сообщил ТАСС, сославшись на пресс-службу Роспотребнадзора.

Коронавирус способен оставаться активным на поверхности купюр и монет определенное время. В связи с этим наличные деньги могут быть источником распространения инфекции, сообщил ТАСС, сославшись на пресс-службу Роспотребнадзора.

На деньги коронавирус может попасть после контакта с заболевшим человеком. На поверхности купюр он сохраняет свою инфекционность не менее суток. В случае с монетами, речь идет примерно о трех часах, выяснили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"За 1 час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр – в 10 раз", – подчеркнули вирусологи.

После контакта с деньгами, как отметили в Роспотребнадзоре, следует обрабатывать руки антисептиком или мылом. В ведомстве посоветовали россиянам расплачиваться банковскими картами.