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1:26   15 Октября 2020
Общество

Названо время активности коронавируса на монетах и купюрах

Названо время активности коронавируса на монетах и купюрах

Коронавирус способен оставаться активным на поверхности купюр и монет определенное время. В связи с этим наличные деньги могут быть источником распространения инфекции, сообщил ТАСС, сославшись на пресс-службу Роспотребнадзора.

На деньги коронавирус может попасть после контакта с заболевшим человеком. На поверхности купюр он сохраняет свою инфекционность не менее суток. В случае с монетами, речь идет примерно о трех часах, выяснили специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"За 1 час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр – в 10 раз", – подчеркнули вирусологи.

После контакта с деньгами, как отметили в Роспотребнадзоре, следует обрабатывать руки антисептиком или мылом. В ведомстве посоветовали россиянам расплачиваться банковскими картами.

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#роспотребнадзор #купюры #наличные #монеты #коронавирус

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