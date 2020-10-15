Названо условие возращения вузов РФ к дистанционному обучению

Российские вузы могут вернуться к дистанционному формату обучения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью для телеканала "Россия-1".

Российские вузы могут вернуться к дистанционному формату обучения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью для телеканала "Россия-1".

Глава Минобрнауки уточнил, что в настоящее время большинство вузов в России работают в стандартном режиме, и ситуация в них "достаточно стабильная".

"Даже такие примеры, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента. Это, конечно, скорее исключение из правил, но такие вузы есть", — отметил Фальков.

По его словам, сейчас решение о переходе на дистанционный формат обучения принимается в рамках одной группы или курса. При этом подобные решения зависят от того, кто именно заболел, преподаватели или студенты. Однако Фальков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом меняется ежедневно, поэтому и применяемые меры тоже могут поменяться.