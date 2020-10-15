В Триполи возникла огромная пробка на фоне боев группировок

Скоростная дорога на западе Триполи оказалась полностью перекрыта из-за боевых действий вооруженных группировок в районе Джазират Гут аш-Шааль. Об этом сообщает Тumblr.Libya.

Скоростная дорога на западе Триполи оказалась полностью перекрыта из-за боевых действий вооруженных группировок в районе Джазират Гут аш-Шааль. Об этом сообщает Тumblr.Libya.

На опубликованных кадрах можно наблюдать перекрытую дорогу, из-за чего на ней образовалась большая пробка. В новостном аккаунте в Twitter сообщается, что район Сук ат-Тулата в Триполи был заблокирован вооруженной группой лиц.

Ранее в сети появилась информация, что боевики из города Аз-Завия собрались возле КПП "27" и угрожают штурмом Триполи из-за похищения командующего Береговой охраной ПНС Абд ар-Рахмана Милада, известного по прозвищу Аль-Биджа.

Сам Аль-Биджа находится в международном розыске по обвинению в контрабанде и торговле людьми. По данным местных СМИ, похитителями являются боевики RADA.