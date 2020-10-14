Минобороны рассказало о текущей ситуации с COVID-19 в рядах ВС РФ

Всего за последние сутки выздоровели 31 военнослужащих из РФ, которые незадолго до этого заболели COVID-19. Об этом свидетельствуют данные информационной бюллетени Министерства обороны России, передает RT.

Всего за последние сутки выздоровели 31 военнослужащих из РФ, которые незадолго до этого заболели COVID-19. Об этом свидетельствуют данные информационной бюллетени Министерства обороны России, передает RT.

Согласно данным ведомства, суммарная численность вылечившихся от COVID-19 военнослужащих в рядах Вооруженных сил России (с нарастающим итогом) составляет 12 460 человек.

В Минобороны РФ уточнили, что среди гражданского персонала ВС РФ число выздоровевших увеличилось до отметки 1581.

Недавно президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком сообщил, что почти все руководство Министерства обороны РФ, а также главы других спецслужб прошли процедуру вакцинации от коронавируса.