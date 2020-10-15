Погребинский: вменяемые люди должны убедить Зеленского просто уйти

Украинский президент Владимир Зеленский пока еще может спокойно уйти с этого поста, так как он за время нахождения у власти не совершил никакого криминала. Нужно, чтобы вменяемые люди объяснили Зеленскому, что он может просто уйти в отставку.

Украинский президент Владимир Зеленский пока еще может спокойно уйти с этого поста, так как он за время нахождения у власти не совершил никакого криминала. Нужно, чтобы вменяемые люди объяснили Зеленскому, что он может просто уйти в отставку, а в противном случае, страна окажется в гораздо более тяжелом положении из-за некомпетентного руководителя.

Такое мнение в интервью изданию «Взгляд» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее представитель украинских спецслужб обвинил окружение действующего президента в провале одной из недавно проведенных спецопераций. При этом сам Зеленский беседе с журналистами в понедельник, 12 октября, допустил, что может уйти в отставку.

По мнению Михаила Погребинского, это вполне может быть правдой, но никакой сенсации в возможной отставке Зеленского нет. Ранее эту информацию озвучивало окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Сейчас о ней лишь напомнили с помощью принадлежащего ему (Порошенко) телеканала "Прямой" и сливного бачка под названием "Обозреватель". Потому я бы не рекомендовал к этой информации относиться серьезно», — добавил политолог.

Гораздо большего внимания, по его словам, заслуживает тот факт, что Зеленский практически не контролирует деятельность спецслужб страны.

Главой Службы безопасности Украины (СБУ) Зеленский назначил своего бывшего одноклассника и друга детства Ивана Баканова, которого опытные силовики не воспринимают всерьез. Они лишь создают видимость подчинения Баканову, но на самом деле ведут свою игру. И президент таким образом не имеет возможности контролировать спецслужбы.

Не так давно на Украине появились слухи, что Зеленский собирается заменить Баканова на посту главы СБУ. Фамилия нового кандидата на этот пост не называлась, но речь шла о человеке, вообще не имеющего отношения к спецслужбам, рассказал Погребинский.

«Но мы не Германия, где гинеколог может быть министром обороны, а потом первым лицом в Европейском Союзе. У нас совсем другая страна, мы до этого еще не дожили», — подчеркнул политолог.

Поэтому у Зеленского, по мнению Погребинского, сейчас остался один путь – ему нужно честно признать, что управлять страной у него не получается. Признать, что он не может прекратить военный конфликт на востоке страны. А также Зеленскому нужно самому предложить украинцам избрать нового президента.

«Вменяемые люди должны убедить его в том, что ему ничего не будет, если он подаст в отставку, — уверен Погребинский. — В противном случае Украина окажется в еще более опасной ситуации из-за некомпетентности руководителей страны».

Однако сейчас, вместо того, чтобы уйти, Зеленский подписывает документы, последствия которых могут быть очень далеко идущими. Например, он подписался под огромным количеством обязательств перед Великобританией, напомнил политолог. Но о чем можно договариваться со страной, которая толком не смогла выйти из Евросоюза?

Никто сейчас не знает достоверно, под чем именно подписался Владимир Зеленский, поэтому вся эта ситуация может быть очень опасна, отмечает Погребинский в заключение.