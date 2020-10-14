Депутат Госдумы предложил ввести уроки этикета для школьников

Школьники мало знают о достойном поведении в обществе, у подростков часто встречаются и агрессия и привычка к нецензурным выражениям. Решить эту проблему депутат Госдумы РФ Алексей Кобилев предложил с помощью введения уроков этикета.

Школьники мало знают о достойном поведении в обществе, у подростков часто встречаются и агрессия и привычка к нецензурным выражениям. Решить эту проблему депутат Госдумы РФ Алексей Кобилев предложил с помощью введения уроков этикета.

Соответствующее предложение Кобилев направил в Минпросвещения РФ. По мнению автора инициативы, обучение манерам важно, так как дети в будущем будут жить и работать в социуме. Будут полезны уроки этикета и для педагогов. Депутат предлагает вводить уроки этикета в начальной школе, сообщает NEWS.ru.

В целесообразности инициативы усомнилась зампред общественного совета при Минпросвещения Майя Пильдес. По ее словам, дети в начальной школе и так загружены, поэтому дополнительные уроки вводить не нужно. Она также напомнила, что за воспитание ребенка отвечают и его родители, поэтому возложить ответственности за знание основ этикета нужно на них.