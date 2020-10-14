Главный аэропорт востока Ливии готовится к работе в пандемию

Аэропорт Бенгази возобновит прием пассажиров с учетом соблюдения всех условий безопасности во время пандемии коронавируса. Генеральный менеджер главной воздушной гавани востока Ливии Абдалла аш-Шафи рассказал об этом Libyaherald.

Аэропорт Бенгази возобновит прием пассажиров с учетом соблюдения всех условий безопасности во время пандемии коронавируса. Генеральный менеджер главной воздушной гавани востока Ливии Абдалла аш-Шафи рассказал об этом Libyaherald.

Перед администрацией аэропорта в настоящее время, как отметил Абдалла аш-Шафи, поставлена задача выполнить 17 предварительных условий Комитета по борьбе с COVID-19. Речь идет, прежде всего, о вопросах дезинфекции. В воздушной гавани этим будут заниматься сотрудники специализированной компании. Они обеспечат обработку помещений и багажа.

Слухи об открытии аэропорта Бенгази с 16 октября сего года аш-Шафи опроверг. Воздушная гавань, по его словам, заработает, когда Комитет по борьбе с коронавирусом подтвердит ее готовность к этому.