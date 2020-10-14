Си Цзиньпин призвал китайских солдат "готовиться к войне"

Китайские военнослужащие должны быть готовы к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он, по данным агентство "Синьхуа", призвал солдат направить на это всю свою волю и энергию.

Китайские военнослужащие должны быть готовы к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он, по данным агентство "Синьхуа", призвал солдат направить на это всю свою волю и энергию.

С призывом к военнослужащим Си Цзиньпин обратился во время проверки состояния корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая в провинции Гуандун. Он потребовал от них "абсолютной преданности, безупречности и надежности".

Корпус морской пехоты, по словам главы КНР, является элитным подразделением. Его солдаты должны защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая.

В провинцию Гуандун с инспекцией китайский лидер прибыл 12 октября. Это его третья поездка сюда после 18-го съезда КПК.