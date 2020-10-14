22:45 14 Октября 2020Политика
Си Цзиньпин призвал китайских солдат "готовиться к войне"
Китайские военнослужащие должны быть готовы к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он, по данным агентство "Синьхуа", призвал солдат направить на это всю свою волю и энергию.
Китайские военнослужащие должны быть готовы к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он, по данным агентство "Синьхуа", призвал солдат направить на это всю свою волю и энергию.
С призывом к военнослужащим Си Цзиньпин обратился во время проверки состояния корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая в провинции Гуандун. Он потребовал от них "абсолютной преданности, безупречности и надежности".
Корпус морской пехоты, по словам главы КНР, является элитным подразделением. Его солдаты должны защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая.
В провинцию Гуандун с инспекцией китайский лидер прибыл 12 октября. Это его третья поездка сюда после 18-го съезда КПК.