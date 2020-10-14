Заслуженный пилот РФ считает, что F-35 будут неэффективными против России

Американский истребитель F-35 Lightning, который США планируют противопоставить России будут неэффективными, поскольку их сможет сбить любая российская гиперзвуковая ракета. Об этом заявил заслуженный летчик РФ Юрий Сытник, передает New Inform.

Американский истребитель F-35 Lightning, который США планируют противопоставить России будут неэффективными, поскольку их сможет сбить любая российская гиперзвуковая ракета. Об этом заявил заслуженный летчик РФ Юрий Сытник, передает New Inform.

Пилот пояснил, что изначально Соединенные Штаты планировали использовать свои F-35 в качестве истребителя для захвата воздушного пространства потенциального противника. Однако Сытник утверждает, что у США не получится это сделать, так как в России существует истребители поколения 4++, которые ничем не уступают F-35, а их производство в несколько раз дешевле.

"В связи с этим Вашингтоном принято решение, чтобы он был как беспилотник, стрелял в цели и наводил поточнее оружие точного поражения", — уточнил российский летчик.

Он добавил, что сейчас в России аналогичные беспилотные летательные аппараты уже активно строятся, подчеркнув, что некоторые из них уже поступили на вооружение.

"Пусть тратят свои деньги: чем больше будут тратить, тем слабее будет их экономика. А мы меньше будем тратить, но у нас будет более совершенное оружие, будем сильнее и богаче", — заключил заслуженный пилот РФ".

Недавно журналисты C4ISRNET сообщили, что США планируют использовать свои истребители F-35 Lightning для наведения высокоточного оружия. Об этом стало известно в ходе недавних учений, на которых пилоты из Соединенных Штатов отработали уничтожение объектов вероятного противника.