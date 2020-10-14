Баянист-виртуоз Фатихов скончался вскоре после выступления

Знаменитый баянист Айнур Фатихов умер на 38-м году жизни, пишет "Комсомольская Правда".

Знаменитый баянист Айнур Фатихов умер на 38-м году жизни, пишет "Комсомольская Правда".

Смерть башкирского музыканта стала настоящим ударом для его поклонников. Еще несколько дней назад Фатихов выступал перед своими фанатами на очередном концерте. При этом, по словам очевидцев, баянист не выглядел больным: он активно шутил и смеялся.

Причина смерти музыканта пока неизвестна. Коллеги Фатихова выразили соболезнования его родственникам. Они также отметили, что артист был гениальнейшим человеком, чьи выступления заставляли дрожать концертные залы от рукоплесканий.