Представитель Совфеда раскритиковал Норвегию за обвинение РФ в кибератаках

Власти Норвегии бездоказательно обвиняют Россию в кибератаках и не предлагают обсудить инцидент на экспертном уровне, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Комментарий политика публикует РИА Новости.

Власти Норвегии бездоказательно обвиняют Россию в кибератаках и не предлагают обсудить инцидент на экспертном уровне, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Комментарий политика публикует РИА Новости.

МИД Норвегии озвучил мнение правительства о том, что в кибератаке на парламент королевства в августе 2020 года виновата Россия. Ведомство сообщило, что 24 августа кто-то взломал электронные ящики нескольких политиков. Посольство Российской Федерации в Осло ждет разъяснений по поводу инцидента.

Косачев рассказал и о другой ситуации, когда Норвегия без оснований задержала сотрудника аппарата Совета Федерации на месяц.