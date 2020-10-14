Депутат Сурайкин призвал добиваться рассмотрения судьбы Шугалея в СПЧ ООН

Депутат Максим Сурайкин призвал добиваться рассмотрения судьбы российского социолога и ученого Максима Шугалея в Совете по правам человека ООН. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Депутат Максим Сурайкин призвал добиваться рассмотрения судьбы российского социолога и ученого Максима Шугалея в Совете по правам человека ООН. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам Сурайкина, избрание Шугалея на пост депутата госсовета Республики Коми стало актом солидарности и поддержки со стороны населения России патриота и ученого, а также политзаключенного.

"Хотел бы поздравить жителей Республики Коми с тем, что одним из депутатов госсовета по их мандату стал Максим Шугалей — ученый, социолог и один из самых известных политических заключенных ХХI века", — заявил коммунист.

Как отметил Сурайкин, Шугалей стал жертвой изощренной провокации и неприкрытого насилия. Сейчас социолог страдает за то, что хотел разобраться в истоках ситуации в Ливии, но это не понравилось тем, кто наживается на бедах простых людей и разжигает войны. Судьбу Шугалея коммунист назвал драматичной и выразил надежду, что в скором времени социолог вернется домой, а также сможет проработать в госсовете Коми большую часть срока своих депутатских полномочий.