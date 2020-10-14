Разыскиваемые преступники интегрируются в «МВД» ПНС Ливии

Преступники получают должности в "министерстве внутренних дел" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, таким образом происходит их легитимация. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на арабское издание Akhbar Libya 24.

Преступники получают должности в "министерстве внутренних дел" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, таким образом происходит их легитимация. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на арабское издание Akhbar Libya 24.

"МВД" ПНС не прекращает попыток снять ответственность за преступления с некоторых боевиков, пытаясь интегрировать их в структуры под контролем Фатхи Башаги. Одним из примеров является открытие полицейского участка в Аль-Джифаре. На мероприятии находился Рамзи Айяда Ляфаа, один из полевых командиров "правительства" Файеза Сарраджа.

Он объявлен в розыск за множество противозаконных действий, включая похищение людей. Однако Ляфаа смог получить щедрое финансирование от ПНС — порядка 30 миллионов ливийских динаров за участие в боях с Ливийской национальной армией (ЛНА). Выплаты непосредственно проводил командующий Западным военным округом (ЗВО) ПНС генерал-майор Усама Джувейли.